Magaly Medina criticó la entrevista que brindó Christian Domínguez a Janet Barboza y Ethel Pozo en ‘América Hoy’, y comparó la vez que entrevistaron a Melissa Paredes tras su ampay con Anthony Aranda.

“ Lo trataron con pinzas, con adornos, que diferencia con Melissa que le dijeron de todo, que la cuestionaron, la arrinconaron, que no le dejaron salida ”, manifestó la ‘Urraca’.

La periodista considera que la amistad entre ellos influyó. “ Son sus yuntas, que se van a fiestas. Son amigos que se frecuentan en su vida personal, van a casa de la jefa. Había que tener consideraciones, apapacharlo ”, expresó.

En ese sentido, la conductora de TV dijo estar sorprendida por el recibimiento del cumbiambero al canal. “Lo reciben como si hubiera ganado el Grammy. Un campeonato”, agregó.

Christian Domínguez asegura que está avergonzado tras infidelidades: No tengo hambre, ni duermo bien

Christian Domínguez estuvo en ‘América Hoy’ para pedirle perdón a Pamela Franco, a sus hijos y a su familia, debido al ampay donde evidencia su infidelidad a la cantante con Mary Moncada, con quien tuvo intimidad en su camioneta blanca.

“Sí, claro, mi primer informe es que soy depresivo. Por más fuerte que sea no tengo hambre, no duermo bien, duermo poco, me da ansiedad, me duele el cuerpo, la cabeza, no quiero salir. Quizás me pueda parar y pueda entrenar, pero no sé, como voy a tener que cantar. Eso no significa que no sea depresivo”, manifestó Domínguez.

En esa misma línea, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ revela que se ausentó de las presentaciones de su agrupación musical porque seguía afectado.

“Regreso ya, me tomé el tiempo este fin de semana porque estaba muy afectado. Mucha vergüenza y la sigo teniendo, pero debo sacar fuerzas para trabajar por mis hijos”, añadió.

