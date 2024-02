Milena Zárate criticó a Christian Domínguez tras la entrevista que brindó en ‘América Hoy’, donde le pidió perdón a Pamela Franco y anunció que buscará ayuda psicológica.

La expareja de Edwin Sierra cree que el cantante solo quiere dar lástima porque descubrieron su infidelidad.

“ No creo (en sus lágrimas). Yo pienso que Christian Domínguez es un cínico de lo peor, creo que es un hombre frío de fríos y frívolo también. Pienso que si está con esa cara de arrepentido y de yo no fui, con el rabo entre las piernas, es porque lo descubrieron, porque si no seguiría pachamanqueándose en su carro en todas las esquinas de Lima ”, expresó en ‘Instarándula’.

En ese sentido, la artista indicó que cuando iba a ‘América Hoy’, le parecía raro que Domínguez comente sobre infidelidades por su historial. “Una persona que se atreve a dar consejos sabiendo que tiene el pecado encima, es una persona muy fría y calculadora, por eso no le creo”, sostuvo.

“ No creo que vaya a cambiar, creo que está queriendo dar lástima, porque ya se vio descubierto y porque así son todos los infieles. Cuando los descubren es que les entra todo el arrepentimiento y el dolor del mundo, pero bien cuando la están haciendo se olvidan de todo. Es una persona que no piensa en los suyos, el dolor que causa a su entorno y sus seres queridos, es muy lamentable que a estar altura las mujeres siguen creyendo en este caballero ”, concluyó.

