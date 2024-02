Christian Domínguez se presentó en ‘América Hoy’ para pedirle perdón a Pamela Franco, a sus hijos y a su familia, por el ampay donde evidencia su infidelidad a la cantante con Mary Moncada, con quien tuvo intimidad en su camioneta blanca. Según el cumbiambero, está pasando por un cuadro depresivo.

“ Sí, claro, mi primer informe es que soy depresivo. Por más fuerte que sea no tengo hambre, no duermo bien, duermo poco, me da ansiedad, me duele el cuerpo, la cabeza, no quiero salir. Quizás me pueda parar y pueda entrenar, pero no sé, como voy a tener que cantar. Eso no significa que no sea depresivo ”, expresó Domínguez.

Además el exconductor de ‘América Hoy’ revela que se ausentó de las presentaciones de su orquesta porque seguía afectado.

“ Regreso ya, me tomé el tiempo este fin de semana porque estaba muy afectado. Mucha vergüenza y la sigo teniendo, pero debo sacar fuerzas para trabajar por mis hijos ”, agregó.

Te puede interesar