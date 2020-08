Magaly Medina decidió responder a todos quienes la criticaron en redes sociales por haber llevado ayuda a un AA.HH de Villa María del Triunfo. Como se recuerda Janet Barboza comparó a la periodista con una candidata a la presidencia que da algo llevando su logo para promocionar, en este caso su programa que por cierto en esta semana que pasó ha venido tambaleando.

“Cuándo no lo publico y ayudo sin cámaras me critican diciendo que no soy solidaria y cuándo llevo cámaras para taparle la boca a los malintencionados, también critican. La mezquindad les impide resaltar que 600 familias tendrán comida en su mesa”, escribió Medina en su cuenta de Twitter tratando de callar a sus críticos, entre ellos la “Rulitos”.

Como se recuerda, a través de su cuenta de Twitter, Barboza compartió su punto de vista sobre el acto benéfico de ‘la Urraca’ e hizo énfasis en que las bolsas con víveres tenían el logotipo del programa ‘Magaly TV, La Firme’. “Estas donaciones con logo en las bolsas, me hacen recordar a esos políticos en campaña, donde hasta el lapicero que te regalan tiene el número por el cual votar. Leo entre líneas, “Mira mi programa” Que diferente a la Gise, ella jamás haría eso. #TodoPorRating”, escribió Janet Barboza.

Como se puede leer en el tweet, la conductora del desaparecido programa ‘La Súper Movida con Janet’ también hizo diferencias entre la periodista con su archirrival, ‘la reina de la televisión peruana’ Gisela Valcárcel.