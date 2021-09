La periodista Magaly Medina arremetió contra Sofía Franco luego de que esta última dijera que la “urraca” no “raja” de nadie a menos que “le llevan regalito de 3 mil dólares”.

Sumamente molesta, Magaly Medina dijo que ella no se deja comprar por nadie, mientras Sofía Franco no tendría dignidad por reconciliarse con su esposo Álvaro Paz de la Barra. “Si a ti te comprar con viajecito, ese es tú problema, a mí nadie me compra con un regalo de 3 mil o de 10 mil, ni con uno de un millón”.

“Yo nunca he estado a la venta ni en mi vida personal, ni en mi vida profesional, porque sí algo tengo es que no soy mermerlera. A mi nadie viene a sobonearme con un regalo porque no lo necesito”, agregó la “urraca”.

En ese sentido, Magaly Medina reveló qué hará con la cartera que le regaló Andrés Hurtado y sus hijas Josetty y Génesis.

“Si alguien me regala una cartera, como Chibolín, es su problema que me regale. Yo digo gracias. De ahí a que la use o la necesite, no la hago. Vamos a subastar esa cartera y el dinero lo daremos a un comedor popular. A mí nadie me compra y ningún hombre dirá que a mí me compró, compró mi dignidad, algo que tú no puedes decir, así que no vengas a tirar barro”.

Finalmente y soltando toda su artillería, Magaly Medina agregó: “Por qué aguantas a su esposo, ese es tu problema. La tonta eres tú, tú no eres ejemplo de nada. No te compares conmigo, no me llegas a los talones”.

TE PUEDE INTERESAR