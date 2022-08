Magaly Medina no dudó en arremeter con todo contra Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel, quien recientemente ha sido denunciado por la madre de su pequeño hijo por no dejarlo ver.

Y es que la madre del pequeño asegura que el artista lleva a su hijo a sus presentaciones artísticas en donde se rodea de personas que consumen bebidas alcohólicas.

Tras ver estas imágenes que confirman que el hijo de Hidalgo asiste a los shows a los que es contratado, la popular ‘Urraca’ mostró su completo rechazo.

“En estos shows hay bebidas, hay alcohol, hay gente ebria y eso es exponer al peligro a un pequeño (...) Un pequeño no puede estar en ese ambiente, ese no es el mejor ambiente para que se desarrolle establemente. A ese niño le puede pasar cualquier cosa”, comenzó diciendo la conductora.

Por otra parte, recordemos que actualmente Ronald Hidalgo, el recordado imitador de Juan Gabriel, fue denunciado por Lisset Cárdenas, su expareja y madre de su pequeño hijo, por prohibirle ver a su menor.

Según lo que cuenta la mujer, el artista se llevó con engaños al menor, por lo que no puede gozar del crecimiento del pequeño desde hace más de 10 meses. “Que me devuelva a mi hijo. Quien me pidió permiso para sacarlo a pasear dos días fue a su abuela, confié en ella”, dijo.

