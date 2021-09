¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse al ingreso de Isabel Acevedo a “Reinas del Show”. Y es que recordemos que la bailarina dijo sentirse bastante feliz por la oportunidad y aseguró que se está dando lugar en la farándula con un “nombre propio”.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en arremeter contra ‘Chabelita’ y hasta le recordó su turbio pasado con Christian Domínguez y las declaraciones de Karla Tarazona, quien confirmó que la bailarina se “metió en su relación”.

“Si siempre eras y siempre serás la ex novia de Christian Domínguez. Primero era el escondido de Christian, acuérdate todo lo que habló la Tarazona, luego fue su novia, y ahora es su ex, porque como bailarina no la conocía nadie absolutamente”, comenzó diciendo

“Ahora resulta que la Chabelita tiene nombre propio, dice la ilusa del año. Regresar como artista, ¿Qué artista? Creo que ahora es peluquera ¿no? Ella siempre será una bailarina que se metió con el novio de Karla Tarazona y que luego la dejaron por Pamela Franco”, agregó.

Medina finalizó diciendo que Isabel nunca tendrá un nombre propio porque se hizo conocida en el medio por su relación con el cumbiambero. “Ella no tiene nombre propio, al menos que colgarse de la fama de otro sea ahora ser sinónimo de artista... Ay por favor, me mato de la risa”, manifestó.