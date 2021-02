Toño Centella volteó la página y decidió regresar con su aún esposa, a quien acusó - el año pasado - de serle infiel con un integrante de la orquesta de salsa “Zaperoko”.

El cantante no solo fue ampayado con ella en un hostal: horas antes le celebró su cumpleaños número 31 con un “privadito” en Comas, confirmando así su reconciliación.

Lo que no había previsto el ‘chichero’ es que la periodista Magaly Medina iba a llamar a la Policía Nacional en pleno programa en vivo.

“En estos momentos están celebrando la fiesta de ella, su cumpleaños, con orquesta y todo. Hago un llamado a la policía de La pascana, en Comas. Me dicen que varias personas han llamado pero la Policía no hace su aparición. ¿No sabía que estaba permitido en La Pascana, Comas, hacer privadito?”, dijo Magaly Medina antes de presentar el ampay de Centella.

Toño Centella estaba en privadito en Comas | diario OJO

Lo más curioso es que, después del llamado de la ‘Urraca’, la Policía acudió al lugar para intervenir a los invitados, quienes abandonaron la fiesta de manera intempestiva.

“Allí están, en la casa de la mamá de ella, en Comas. Toño Centella debe estar feliz por recuperar a su esposa luego del escándalo público. Un fiestón, Toño está feliz”, comentó Medina.

TE PUEDE INTERESAR