La influencer Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al defender a Alejandra Baigorria de las críticas que ha recibido por revelar que ya conversó con Said Palao sobre sus deseos de ser madre.

“He visto que hay una chica del medio que ha salido a hablar, específicamente Alejandra Baigorria, y empezó a contar que ella conversaba con su pareja respecto a sus deseos de maternidad, matrimonio y demás cosas y la gente la hizo porquería en las redes sociales que porque es intensa. Yo no la conozco, no sé cómo es realmente, no me interesa si es intensa o no”, comentó Andrea San Martín en Instagram.

En ese sentido, la ‘ojiverde’ se dirigió a las personas que critican a Alejandra y preguntó cómo se podría llevar una relación sin conocer cuáles son los intereses de la otra persona.

“¿Cómo pretenden ustedes llevar una relación a largo plazo, a futuro, si es que no tienen los mismos intereses? Por ejemplo en mi caso si yo salgo con alguien porque me gusta, porque me parece simpático, porque nos llevamos bien y demás, pero esta persona no tiene interés, no quiere, no desea tener hijos en su vida y yo tengo dos, ¿cómo para qué continuaría yo mi relación con esta persona por mucho que me lleve bien, por mucho que me caiga bien si no tenemos el mismo camino?”, preguntó.

“Conforme uno va creciendo y va madurando y van pasando los años, va tomando más en cuenta estos puntos”, agregó.

Asimismo, Andrea San Martín recordó que esta conversación es necesaria porque hay muchas personas que no desean tener hijos: “Hay condiciones que no se pueden cambiar, que no se desean cambiar y que finalmente hace que uno decida que mejor lo dejamos ahí”.

“Normalicemos la idea de que es parte de nuestra responsabilidad (conversar con la pareja) al decidir deseo tener una relación con esta persona (...) esa es una forma correcta de hacerlo, no solamente por la pasión porque ya lo hemos hecho, ya hemos cometido esos errores, ya pasamos esa etapa, ya estamos un poquito grandes, muchas de nosotras somos mamás y tenemos que tener un poquito de responsabilidad en cuanto a esos temas”.

Finalmente la influencer envió un contundente mensaje: “Sí, es necesario que estemos seguras antes de dar más pasos y para eso hay que conocer a una persona y hay que conversar con esa persona”.

