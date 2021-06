¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina utilizó sus redes sociales para confirmar que decidió retomar su relación sentimental con su aún esposo, Alfredo Zambrano.

Y es que recordemos que hace algunas semanas la popular ‘Urraca’ anunciaba en su programa que le había puesto fin a su romance con el notario.

Sin embargo, esta vez, la periodista de espectáculos publicó una romántica fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve recibiendo un apasionado beso del notario en su fiesta de matrimonio.

“Love is in the air (el amor está en el aire)”, escribió la conductora de ATV como descripción de la instantánea.

