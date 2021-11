¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no se quedó callada y se refirió al reciente divorcio que habrían firmado Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, hoy lunes 29 de noviembre, tras el polémico ampay de la exconductora de “América Hoy” con el bailarín Anthony Aranda.

“Se fue bien enternado a firmar su divorcio, acompañado de su hermano y su padre, en honor de multitud, como si ellos le dieran a él, el coraje y celebración. De arañado Gato, tampoco va. Te debiste liberar hace tiempo, antes que te adornaran, pero no te diste cuenta”, comenzó diciendo la conductora.

Y es que la popular ‘Urraca’ también aprovechó la oportunidad para cuestionar la actitud de Jorge Cuba, padre del futbolista, quien ahora pregona en sus redes sociales que su hijo por fin es un hombre soltero.

“En una relación no hay terceros que se deban meter. Su hijo no es un niño, hace años que cruza la pista solo. Este señor Cuba no entiende que casarse, divorciarse, es una decisión personal sin presiones familiares, amicales, ni de la sociedad”, expresó la figura de ATV.

“No tienes que acompañar a tu hijito a que firme el divorcio, a que se separe, porque no tienes que celebrar nada. Acá dos vidas perdieron, el proyecto de vida juntos, se deshizo en el camino, y una niña se ha quedado sin padres”, agregó bastante indignada.

En ese sentido, Magaly comentó que la más perjudicada con esta separación, sería la hija de la modelo con el deportista. “No me parece que pase tres días y medio en una casa, tres días y medio en otra casa, la niña va de un lado para el otro y eso puede causarle a la larga una inestabilidad en su carácter. No hay por qué celebrar de esa manera”, finalizó diciendo.

