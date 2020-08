La periodista Magaly Medina opinó sobre las últimas imágenes que han circulado en las redes y donde se aprecia cómo despidieron a una de las fallecidas en la discoteca Thomas RestoBar en Los Olivos.

Magaly Medina cuestionó la fiesta que hicieron en el propio cementerio. “Así las enterraron sus amigos y sus parientes. Esto es una cuestión cultural, ellos están acostumbrados tanto a las fiestas. La han enterrado peor o igual en la discoteca, sin mascarillas, cantando cerca, tocándose. Estos jóvenes no tiene ninguna noción de lo que es poner en peligros su vidas. No deben de querer mucho sus vidas”.

Durante su comentario, Magaly Medina indicó no estar en contra de la Policía Nacional, sino sobre el protocolo que se hizo en este operativo.

“Quieren desesperadamente la fiesta y no les interesa sus vidas. Yo no estoy en contra de la policía, lo que he dicho es que un operativo no debe terminar con 13 muertos. Ellos (los jóvenes) son los irresponsables y lo seguimos viendo y esto es una cuestión cultural, de educación”, agregó la “urraca”.

En las imágenes se puede ver a los familiares y amigos de la joven fallecida tomando cerveza, bailando y sin respetar la distancia social para evitar el contagio del coronavirus o Covid-19.

Magaly Medina al ver entierro tras tragedia en Los Olivos-ojo

