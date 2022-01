La periodista Magaly Medina fue entrevistada en el programa “Día D” este domingo 30 de enero de 2022. En diálogo con Pamela Vértiz, la ‘urraca’ reveló que su relación con Alfredo Zambrano está mejor que nunca.

“Confío plenamente en mi marido como él confía en mí. Mi marido es muy celoso y él no se lo calla, él lo dice, es celoso, y yo también, pero yo confío en él”, dijo Magaly Medina cuando la periodista le preguntó sobre los problemas que tuvieron en el pasado.

“Cuando él va a sus almuerzos con sus amigos, sale a reuniones, yo sé dónde está, pero no todo el día sé qué licitación tiene, qué reunión, qué cuestión de trabajo, y él también. Sabe que yo soy una mujer muy ocupada, que voy, que vengo, pero no desconfiamos el uno del otro, sería un martirologio vivir así”, agregó.

Magaly Medina aseguró que entre ellos hay mucho amor: “Yo creo que eso no se le aconseja a nadie, tú tienes que confiar en la persona con la que has casado, con la que vives, o sea, por ese lado nuestros problemas no vienen, él confía en mí y yo confío en él, los dos sabemos que nos amamos muchísimo y creo que no seríamos capaces de defraudarnos el uno al otro, y si en algún momento pasara, los dos sabemos cuál sería lo que vendría a continuación”.

En ese sentido, Magaly Medina comentó una vez más que no perdonaría una infidelidad: “No, no lo creo, no estamos para eso, los dos nos hemos casado bastante adultos (...) más fácil es decir, cuando dejas de amar a una persona, es hablar con esa persona y dejarla en libertad para seguir, ser feliz solo o acompañado, pero feliz”.

