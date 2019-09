Magaly Medina descubrió que Nicola Porcella y Angie Arizaga compartieron el mismo mensaje en sus redes sociales pese al escándalo que protagonizaron días atrás.

En efecto, en las capturas de pantalla se ve que Nicola Porcella y Angie Arizaga le dieron ‘me gusta’ a un mensaje donde se habla de las sensaciones “adictivas” al estar con la persona “que amas”.

“Dormir con la persona que amas es lo más put****** adictivo y hablo dejando de lado el s***, sentir la piel, la respiración y el olor de esa persona tan cerca, es otro nivel”, se lee en el mensaje que los dos modelos dieron ‘me gusta’ el pasado 29 de agosto, cuando el video del maltrato verbal ya había salido a la luz.

Foto: ATV

Magaly se pronuncia

Tras darse cuenta de este detalle, Magaly Medina quedó sorprendida: “¿Han visto su mensaje que comparten además los dos? ¡Los dos! Los dos en su cuenta de Instagram comparten el mismo mensaje de Bad Bunny”.

En ese sentido, la conductora aseguró que lo que dice el mensaje es real pero solo en parejas sanas, no en parejas tóxicas como la de Nicola Porcella y Angie Arizaga.

“Es cierto, cuando un amor es sano, es lo más adictivo dormir con la persona que amas, es cierto. Pero aquí en caso vuestro, estimados, lo más put****** adictivo es vuestras personalidades, no es precisamente el amor que compartan”, explicó Magaly Medina.

La ‘Urraca’ hasta mandó un mensaje a los modelos asegurando que este mensaje de amor no les queda bien: “Su amor es insano, es tóxico. Así que no me vengan con mensajitos de otros que le van bien a la vida de otros, pero no a ustedes que están bien malitos los dos, por decir la palabra más suave”.