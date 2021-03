La periodista Magaly Medina despotricó contra el conductor radial Carloncho luego de que se pronunciara de forma grosera sobre su expareja Rosángela Espinoza. “Mil disculpas con mi público que deben escuchar groserías, por el cavernícula que acabamos de escuchar”.

“Pero este señor con un micrófono, en un programa radial de la mañana, a quien lo escuchan cientos de personas, este hombre que hizo comentarios sexistas, retrogrados, se picó porque le recordaron lo de Rosángela”, agregó la “urraca” tras escuchar las declaraciones de Carloncho en su programa radial.

Magaly Medina dijo que Carloncho no pudo manejar el hecho de que le recuerden que Rosángela se fijó en él. “Ahora este lenguaje grosero, creo que alguien tiene que decirle que no tiene derecho a decir esas groserías con un micrófono. Él se arañó. Un comunicador no puede expresarse de esa manera, llamando a su ex Rosángela Espinoza llamándola como: “yo me comí pollo sancochado””.

Para Magaly Medina, estas declaraciones solo lo pintaste de cuerpo entero. “¿No tienes madre, hermanas? Y le premian con un programa radial. Todavía es jactancioso (...) Es asquerosa su declaración y forma de expresan, trabajando con dos mujeres (...) Tus expresiones son de desagüe, asqueroso, denigrante”.

