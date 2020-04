Magaly Medina recordó la pequeña telenovela que Alondra García Miró protagonizó con su entonces pareja, Mario Irivarren, cuando ambos estaban en el reality Combate.

Y es que tras tres años de espera, América TV por fin estrenó la telenovela que la ‘ojiverde’ protagonizó:

“La telenovela no le gustaba a nadie, estaba bien encarpetada, pero en tiempos como los que corren, ya no hay nada que poner, entonces hay que sacar los programas que han estado por ahí y ponerlos porque no hay programas de entretenimiento en vivo”, contó la “urraca”.

“Alondra está ahí actuando. Para unos no lo hace mal, para otros, ‘ni fu ni fa’. Pero ella empezó con sus pequeños pasos en la actuación cuando estaba en Combate y cuando era aún enamorada de Mario Irivarren (...) de verdad no dábamos ni un solo por su actuación y creo que ahora tampoco”, agregó.

Según Magaly Medina, Alondra García Miró no es una buena actriz y debería estudiar más y tomarse en serio esta profesión: “Ciertamente como modelo tiene que seguir pero como actriz todavía le falta mucho camino por recorrer. O sea, estudiar bastante más la carrera de actuación, estudiar teatro, sencillamente aprender a actuar, no es fácil actuar, no sé, yo no la haría como actriz, pero respeto el trabajo de los actores".

Incluso, la periodista comentó que Alondra García Miró no actúa, sino que se interpreta a ella misma: “No, ella solo pone su cara y cree que es así. Ahí nada más hablaba como ella misma, eso no es actuar, eso es ser uno y de verdad no la hace, le falta mucho. Pero como su novio Paolo Guerrero no quiere verla actuando, chapando con otro en las telenovelas, en las películas, entonces dudo mucho que ella se meta a estudiar porque sería por las puras arvejas, porque generalmente una chica guapa como ella hace el papel de protagonista y las protagónicas generalmente tienen que chapar con alguien, ¿o en esta novela no habrá chapes?”.

