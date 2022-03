El miércoles 9 de marzo de 2022, la periodista Magaly Medina criticó duramente a Janet Barboza por ‘picarse’ luego que le producción de su mismo programa, América Hoy, calificó de ‘carga carteras’ a su novio, Miguel Bayona.

“Cómo será que esto es vox populi en la producción que (...) ¡Se lo dijeron en su pelada cara! Ya ves que no somos los únicos que le decimos ‘carga carteras’, en el fondo toda esa producción y todas las que están ahí piensan que él no tiene un... digamos, a Acuña le dicen emprendedor, al otro le dice detallista, pero a él su, digamos, característica más representativa es que carga carteras porque en una época la acompañaba a todos lados a la ‘retoquitos’ y le cargaba la cartera, le cargaba el estuche de maquillaje”, recordó la ‘urraca’.

“Ahora no sabemos en qué estará, si sigue cargando carteras en Miami porque dicen que está en Estados Unidos chambeando y es la única que mantiene una relación así, a distancia, a distancia ella es feliz, dice”, se burló yafirmó que Janet Barboza está igual que Evelyn Vela por tener relaciones a distancia: “son felices ellas, claro, no van a reconocer que algo va mal”.

“Como ella es picona y ardida, y como además ese ‘carga carteras’ es un apelativo que se lo pusimos acá, entonces ella, que estaba en Cajamarca, entró furiosa o haciéndose la furiosa, porque como ella no soporta que le hagan comentarios críticos”, expresó la periodista.

Según Magaly Medina, Janet Barboza no debió mencionar al novio de Ethel Pozo para defender a Miguel Bayona, pues se sabe que Julián Alexander tiene un trabajo: “¿Por qué le diría ‘chikiplum’ a Julián Alexander? Porque él es un productor, él tiene un trabajo, entonces todos sabemos que tiene un trabajo, que no es un vago, que no carga carteras, que no es un mantenido, que no anda por ahí teniendo un trabajito por allá y por acá, entonces ¿para qué le diría ‘chikiplum’ a Julián Alexander?”.

“No habría otra forma de fastidiarlo al novio de Ethel, por lo menos por el momento porque es chambero, pero el de Janet pues nadie le ha conocido, mientras ha estado en el Perú, un trabajo que realmente uno diga ‘wow, qué emprendedor este pata, qué bien’; no, porque la que creo que tiene más ingresos económicos siempre ha sido Janet”, sentenció la ‘urraca’.

