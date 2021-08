Magaly Medina volvió a hablar de Gisela Valcárcel y le dio con palo luego de la renuncia de Allison Pastor al programa “Reinas del Show.

Para la “urraca”, Gisela Valcárcel siempre se habría vendido como buena cristiana y muchos le habrían creído.

“Ella es una mujer de Dios, una mujer cristiana. Ella se vende como una mujer bondadosa, la oración de ella es su relajo pero al parecer no ora la suficiente porque cuando hace sus programa nada relajada está. Ese es su discurso que muchos se han comido”.

Además, lamentó que para esas mismas personas que la defienden, Magaly Medina sería el diablo, por no ir a la iglesia y ser directa y crítica.

“Muchos dicen, Giselita como ora, es bien cristiana. La otra (Magaly), la urraca, esa es una diabla, esa no ora, no va a la iglesia. No se confundan. El hecho que no vaya a la iglesia no significa que no sea creyente”.

Magaly Medina aseguró que a diferencia de Gisela Valcárcel, siempre se ha mostrado tal como es. “Tampoco soy hipócrita o doble cara para nada. A mí me la hipocresía no me gusta. Así como soy acá, igualita soy saliendo, hasta peor todavía”.

