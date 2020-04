Magaly Medina llenó de elogios a Melissa Paredes por aclarar que sus sueños son primero que cualquier otra cosa y que su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, no limita sus proyectos profesionales; por el contrario, los respeta.

Durante su programa, la “urraca" advirtió que Alondra García Miró debería aprender de la actriz: ”Melissa Paredes sí que le mandó una bien directa a Alondra cuando le preguntaron si ella le consultaría al “Gato” Cuba, su esposo, para realizar algunos papeles en telenovelas".

“Asegura que Cuba no limita su carrera de actriz, como debe de ser porque la conoció siendo modelo, siendo actriz”, mencionó la “urraca”, citando las declaraciones de Melissa Paredes.

Asimismo, Magaly Medina consideró que Melissa “chancó" a Alondra García Miró: “”Primero soy yo y mis sueños”, totalmente de acuerdo, ¡qué tal chancada! Directa a Alondra que para ella primero es su relación, es su prioridad, ella lo dijo y además bien lo ha dicho su novio, él no estaría con una actriz que se ande dando de besos con los galanes en la pantalla".

Magaly Medina celebró las declaraciones de la actriz y la apoyó por decir que las parejas ni van ni antes ni después, sino al lado de su esposo/a:

“¡Escucha Alondrita!: “Primero soy yo y mis sueños, lo que aspiro en mi vida. Él es mi compañero de vida, pero jamás voy a estar atrás ni adelante de él por más multimillonario que sea, no hay forma”. Como debe de ser, porque las mujeres no estamos ni adelante ni atrás de nadie. Igual que un hombre, si tienes un compañero de vida, tu compañero de vida va al lado, ni antes ni después. Es así como es una pareja y cada uno independientemente tiene sueños profesionales, tiene sueños personales que alcanzar en la vida, logros, metas. Uno está para apoyar al otro y no para castrarlo. Absolutamente: Alondra, atiende bien a Melissa”.

