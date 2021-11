¡Sin filtro alguno! Magaly Medina no pudo ocultar su incomodidad con el productor Peter Fajardo, tras los fuertes rumores que se vienen expandiendo, sobre un posible romance con el integrante de “Esto es Guerra”, Elías Montalvo.

Y es que para la popular ‘Urraca’ estas saliditas no serían para nada “éticas”, ya que la cabeza del reality de competencia no debería “aprovechar” su puesto para haber hecho ingresar al joven tiktoker.

“Acá hay un tema de subordinación. Peter es el productor de EEG, que por cierto, hasta ahora no han dicho nada, se han hecho los sordos y ciegos, pero es un tema serio. El productor es el encargado de decir quien entra y quien sale... Si tiene al enamorado y lo ha hecho entrar como concursante, eso no está bien, eso no es ético, no es bien visto”, comenzó diciendo la conductora.

“Algunos pretenden normalizar esto, lo que si se sabe pero sin pruebas, es que a lo largo de los años en la televisión, se han conocido casos de productores que abusaban de esa posición privilegiada para mantener romances o ‘affaires’ con algunos artistas que postulaban a telenovelas, programas, entonces no podemos normalizar eso”, agregó bastante indignada.

En ese sentido, la periodista señaló que sería bueno que ‘Esto es Guerra’ rompiera su silencio y se pronuncie sobre este tema tan serio.

“Yo creo que urge un pronunciamiento de Esto es Guerra, que es un programa juvenil, tendría que hacerlo. En todo caso no permitir, estamos a fines de siglo, ya pasamos esas etapas antiguas de la televisión arcaica... Tendrían que manejarse con un sentido mucho más principista y ético. Nuestro público merece respeto”, finalizó.

