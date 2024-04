Magaly Medina se pronunció respecto al misterioso adelanto publicitario de su programa ‘Magaly Tv La Firme’, en el que aparentemente se revelaría una ‘bomba’ este lunes 29 de abril. Sin embargo, para sorpresa de todos, la ‘urraca’ anunció que no habrá ‘ampay’ esa fecha.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de espectáculos decidió terminar con las especulaciones y explicó que solo se trataría de una “promoción genérica” creada por el canal en que trabaja y que todo se trataría de una gran confusión y especulaciones.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el supuesto ampay para este lunes 29?

La ‘Urraca’ dio una respuesta tajante y una fuerte aclaración sobre la “promoción genérica” que habría confundido a más de un seguidor de la popular conductora.

“Quiero desmentir, ahorita, una publicación que tienen muchos diarios diciendo que yo tengo una bomba, que estoy anunciando algo específico para este lunes y no es así. Es una promoción genérica del canal que parece verse malinterpretado por los medios y no es así”, comenzó diciendo Magaly.

Además, Medina indicó que cuando ella tenga un ‘ampay’ lo anunciaría con pruebas y de una forma especial para su público. “Cuando yo tengo y voy a anunciar algo lo hago con imágenes y lo digo de tal forma que todo el mundo entiende que es lo que tengo”, agregó.

Magaly Medina: “No me gusta vender humo”

La reconocida presentadora también anunció que cuando tenga uno de sus famosos ampay, los presentaría con pruebas y sin especulaciones. Además, indicó que este lunes tendrá un programa “normal”.

“No me gusta vender humo en mi programa o con las noticias que tengo. Así que queda desmentido, esa publicidad se sacó del aire. Esa promoción -incluso- la saqué de mis redes sociales. Solo se trataba de una publicidad genérica de mi programa. El canal entendió que debía decir ‘este lunes’, pero no es así. El lunes tenemos un programa normal, regular. Nada de bombas ni ampays, cuando tengo un ampay lo digo, con imágenes”, aclaró.

