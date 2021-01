Magaly Medina decidió utilizar unos minutos de su programa para aclarar la incomodidad que siente por las distintas “teorías” que se han esparcido en el medio, luego que conversara telefónicamente con Sheyla Rojas cuando se encontraba de invitada en Radiomar.

La conductora aseguró que ella fue sorprendida y que nunca esperó recibir dicha llamada en pleno programa conducido por Carlos ‘Tomate’ Barraza.

“Cuando nosotros visitamos Radiomar, una invitación a la que acudimos sin pacto de algún tipo. He ido a su programa y ahí no hay acuerdos bajo la mesa de ningún tipo ni intereses que uno pueda llamar ‘Ay Magaly necesita para promocionar su programa, la canción de su esposo’. No, nada, no hay absolutamente nada. Cualquier teoría acerca de esto es realmente pura estupidez”, comenzó diciendo.

“Algunos han intentado decir que la llamada de Sheyla Rojas a mí durante el programa fue algo previamente acordado bajo la mesa y yo no acuerdo nada bajo la mesa”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR