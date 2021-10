La periodista Magaly Medina estuvo hablando con Laura Borlini en su programa y luego de que la segunda asegurara que nunca le han engañado, la urraca también reafirmó lo mismo.

Según la propia Magaly Medina, nunca le habrían puesto los “cachos” estando casada, asegurando así que su actual esposo, Alfredo Zambrano le ha sido siempre fiel.

“Yo también opino lo mismo, a mí no me pusieron los cachos, por lo menos en esta relación. Por lo menos cuando he estado casada, no me han puesto y eso que detectives graduadas somos”, dijo Magaly Medina tras las declaraciones de Laura Borlini.

Laura Borlini también habló sobre su nueva relación sentimental iniciada un año después de terminar con su expareja. “Yo creo que nunca. Cuando ustedes me llamaron, yo ya tenía meses separada. Si hubiera visto lo de Melissa antes, al toque declaraba porque lo ampayan y creen que le he sacado la vuelta”.

“La vida es una sola. Yo terminé mi relación como una señora, esperé un año y encontré el ideal Yo creo que con la experiencia ves más rápido”, agregó.

Recordemos que cuando Magaly Medina anunció su separación con Alfredo Zambrano, se rumoreó que podría haber sido por infidelidad, sin embargo, esto no se comprobó y hoy ella lo descarta.

VIDEOS RECOMENDADOS

Valeria y Alvina disfrazadas por Halloween

Diario Ojo- Valeria y Alvina disfrazadas por Halloween

TE PUEDE INTERESAR