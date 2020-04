Magaly Medina recordó la entrevista que le realizó a Yahaira Plasencia a inicios del año 2020, cuando lanzó una canción. Durante su programa, la “urraca” resaltó que han pasado los meses y la salsera continúa con el mismo discurso respeto a su supuesta relación con Jefferson Farfán.

“Ella sigue con el mismo discurso. Eso fue el 30, a fines de enero de este año, sin embargo Yahaira Plasencia hasta ahora, con su ‘amiguis’ Jefferson -pese a que aceptó públicamente que el control remoto del estacionamiento del departamento donde él vive, lo tiene en su cartera y que sale con la mamá y decide con la mamá, viaja con la hija de Jefferson Farfán cruzando el charco- hasta ahora siguen los dos sin aceptar que mantienen una relación cuando eso es más que evidente”, señaló Magaly Medina.

Y es que pese a que la pareja estaría pasando la cuarentena en Rusia, el futbolista todavía no hace oficial su supuesta reconciliación:

“Ella dice que Jefferson Farfán es muy caballeroso, demasiado caballeroso. Sí, tan caballeroso que no la oficializa hasta ahora, tan caballeroso que sigue siendo la “amiguis”, nada más, tan caballeroso que ni se toma una foto con ella juntos, tan caballeroso que si van por la calle, no la toma de la mano, tan caballeroso es que hasta ahora no muestra que se siente orgulloso de llevarla del brazo. Qué caballeroso, tan caballeroso que yo no lo desearía de novio... no en estas épocas”.

En ese sentido, Magaly Medina expresó sus esperanzas de que la cuarentena haga reflexionar a Jefferson Farfán: “Esperemos que pasa después del coronavirus, que de repente también eso los haga reflexionar a los dos, sobretodo a él (...) esperemos sentados”.





VIDEOS RECOMENDADOS

Niños quedan en la orfandad

Niños en orfandad tras muerte de su madre por COVID-10- diario Ojo