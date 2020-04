La modelo Tilsa Lozano, revela que no la viene pasando muy bien ya que se encuentra alejada de su pareja, el boxeador Jackson Mora, debido al aislamiento social obligatorio que impuso el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país.

Y es que la exvengadora señala que pese a la distancia, siempre es bueno mantener la llama del amor prendida en todo momento haciendo uso de la tecnología.

“Estoy ‘caminando por las paredes ahorita’. Ya sufrí, ya lloré, pero acepté que estoy aquí encerrada y la mejor manera de evitar el contagio es quedándonos en nuestras casas”, confesó.

“Si no tienes a tu pareja al lado, porque estamos en cuarentena, usa la imaginación, emplea el WhatsApp que ahora tiene cámara. Debes ingeniártelas”, agregó.

Asimismo, la presentadora señaló que a estas alturas de su vida no perdonaría una infidelidad.

“No perdonaría una infidelidad, pero no todos somos iguales. Si voy a estar en una relación, lo entrego todo. No soy una persona que le guste sacar la vuelta, pero si estás soltera puedes hacer lo que te da la gana”, declaró.

Por otra parte, Tilsa confiesa que a raíz de la cuarentena ha subido un par de kilos debido a que está comiendo muchos postres.

“Estoy comiendo muchos postres y he engordado como tres o cuatro kilos. Tengo las uñas mal, el pelo lleno de canas, tuve que recurrir al tinte de farmacia y me malogré la cabeza, mi cabello quedó rojo. También se me rompió el diente, parezco la ‘Chimoltrufia’”, finalizó.

