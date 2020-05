Magaly Medina no tuvo reparos en responderle a Angie Jibaja, quien a través de sus stories de Instagram tuvo duros calificativos contra la presentadora de televisión y dijo que presentaría “imágenes exclusivas”.

“Angie es una persona polémica y yo no voy a entrar en polémica con ella, pero creo que lo que estoy diciendo es verdad. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, especialista, pero creo que toda curación y rehabilitación empieza por uno. Es complicado, pero sí se puede hacer y nunca he dicho que es una adicta que no se va a recuperar, que no se quiere recuperar es otra cosa diferente”, manifestó Magaly antes de dar paso a los videos de Jibaja.

En el video en mención, Angie tilda de “bocona” a Medina y asegura que ella no necesita “sentarse en un programa de televisión para hacer maldades”. Estas declaraciones se producen luego que Magaly criticara duramente el proceso de recuperación de la modelo.

“Te gusta meter bombas, bocona. Sabías que soy como el ave Fénix. Uy, yo no tengo que sentarme en un programa de televisión para hacer maldades. Te sientes bien segura ¿no? Bueno, televidentes, público, espérense, porque en unos minutos más mostraré imágenes, exclusivas”, dijo.

Tras ver los videos de la popular ‘chica de los tatuajes’, Magaly envió un contundente mensaje donde le pide a Angie a que presente sus imágenes, pero que “no amenace”.

“A mí no me gustan las amenazas, Angie. Yo cuando tengo imágenes las muestro, como lo he hecho a lo largo de los años. A mí no me amenaces, ni tu ni nadie. Muestra las imágenes que quieras, pero ya me canso que la gente amenace. El que tiene algo lo muestra, dejen de amenazar y en vez de hacer tanta furia contra mí, dedícate a tu terapia que eso es lo único que te va a salvar”, respondió Magaly.

Magaly Medina le responde a Angie Jibaja luego que la tildara de “bocona” | VIDEO

Como se recuerda, en la pasada emisión de “Magaly TV: la firme” Magaly Medina se refirió al video que Angie Jibaja compartió llorando, tras ver que su hija llama “mamá” a Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santamaría.

