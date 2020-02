Magaly Medina respondió al comunicado público que envió Mercedes Carrasco Romero, expareja de Jefferson Farfán, pidiendo a la prensa que dejen de hablar de ella y de su hija.

En su programa, la “urraca” aclaró que todo lo que se ha comentado ha sido la verdad de acuerdo a la denuncia que años atrás hizo Mercedes Carrasco contra la “foquita”.

“Nosotros acá tenemos información de primera mano, Mercedes Carrasco lo sabe, creo que en eso no hay nada que haya afectado ni al honor, ni a la verdad. Pero hay una cosa acá, así como ella debe enfatizar en que ‘no somos figuras públicas’, yo debo enfatizarle que mientras tú estés al lado de una figura pública va a ser bien difícil que la prensa pueda no hablar de ti”, señaló la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina explicó que si la menor está en medio de una pareja tan mediática, evidentemente va a ser noticia: “Si la menor hija de Mercedes Carrasco y Jefferson Farfán viaja a Miami y se luce junto a una figura tan mediática como su padre y como Yahaira Plasencia; indudablemente se va a convertir en noticia. Si viaja a España con Yahaira Plasencia, va a ser noticia; si va a la alfombra roja del brazo de Yahaira Plasencia, que es tan mediática como Jefferson Farfán y del brazo de su abuela, por supuesto que todos los periodistas van a hablar de ella”.

“Espero que la señora Carrasco entienda esto: si quiere preservar la tranquilidad y la vida privada de su hija, tendría que alejarla de las figuras mediáticas que son su padre y que es la amiguita de su padre, porque ellos son mediáticos y no va a tener privacía”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina lamentó que la menor se haya enterado de esta forma algunos aspectos que tal vez no conocía sobre el problema que sus padres protagonizaron años atrás: “Entiendo su preocupación por su menor hija, que se haya enterado de aspectos que de repente no le habían contado, ella ya está grandecita, es una adolescente, pero a veces en las familias tenemos que hablar con la verdad para que nuestros hijos no se lleven sorpresas. Los archivos que quedan en las redes sociales, los archivos televisivos se quedan ahí, están en Google, uno puede entrar, buscarlo y vas a encontrarlo”.

La “urraca” también pidió a Mercedes Carrasco que mejor hable con doña Charo, pues es ella la que mencionó su nombre primero: “Yo le pido también que le diga a la abuela de su hija que cuando hable también tenga presente que no la saque a flote, cosa que así nosotros no podemos escarbar en nuestros archivos”.

