Magaly Medina arremetió duramente contra los conductores de “En boca de todos” luego que salieron a defender a Sheyla Rojas.

Algunas de sus palabras más fuertes fueron contra Ricardo Rondón, a quien tildó de “frustrado”:

“Y quién le pidió a este elemento que solamente sirve para sobonear a sus jefes y hacer lo que sus jefes quieren, cada vez que quieren que ladre a alguien, él ladra. Quién se cree este frustrado que toda la vida vivió a mi sombra y que como nunca pudo hacer un programa de televisión él solo, exitoso, siempre que le mandan ladrar contra mí; ladra. Porque es una pobre marioneta, un probrecito payaso”.

Además, cuestionó que los conductores no hayan reclamado a América Televisión por retirar a Sheyla Rojas de las pantallas:

“Nunca me había referido a él porque nunca he querido referirme a un don nadie (...) ¿Cómo no la defendiste así a Sheyla cuando la botaron? ¿Cómo no la defendiste de América Televisión cuando la sacaron? Ahí debieron ustedes ir a decir por qué la van a sacar, tiene derecho al trabajo. ¿Por qué me reclamas a mí si tu canal de televisión la separó? No fui yo la que la dejó sin trabajo”.

“Esto de que no le renovaban el contrato por estas continuas faltas, viajes y cosas que no le gustaban a América Televisión se venían hablando en la prensa popular todos los días. Creo que es a otro al que hay que reclamar, están yéndose contra su propio canal y contra una decisión de América Televisión”, agregó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Karen Schwarz cuestiona al abogado de Sheyla Rojas

Karen Schwarz cuestiona al abogado de Sheyla Rojas - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR