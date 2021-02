Magaly Medina: “Lo de Vizcarra ya me parece patológico y Mazzetti nos mintió en la cara” | VIDEO

Pese a que su rubro es otro, Magaly Medina no fue ajena a la coyuntura política y arremetió contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“Hay gente que miente todo. Tenemos el síndrome patológico de la mentira al estilo Vizcarra, al estilo Mazzetti. El nooo, no me vacuné. ¿Por qué está tan institucionalizado mentir?. Estamos viendo las pruebas”, dijo “la urraca” frente a cámaras.

Para Magaly Medina, Martín Vizcarra padecería de una patología que hace que mienta descaradamente, mientras lamentó que Pilar Mazzetti nos haya decepcionado al negarnos que se había puesto la vacuna.

“Lo de Vizcarra ya me parece patológico, esos que te mienten de primera y la Mazzetti, una doctor neurológica, de gran prestigio, sin embargo nos mintió en la cara pelada y nos dijo no me he vacunado y hoy bomba, se vacunó”.

Este lunes, el presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmó que la exministra de Salud Pilar Mazzetti sí recibió la dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

VIDEOS RECOMENDADOS

Martín Vizcarra aparece en lista de bomberos para acceder a la vacuna contra el Covid-19 | OJO

Martín Vizcarra aparece en lista de bomberos para acceder a la vacuna contra el Covid-19 | OJO

TE PUEDE INTERESAR