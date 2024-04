En la última edición de su programa, Magaly Medina le respondió a Yiddá Eslava, por revelar en un audio difundido en América Hoy, que está próxima a mandarle una carta notarial a la popular Urraca, por “difundir información privada de sus propiedades”

“Ella dice que me va a mandar una carta notarial por haber difundido cifras y precios de sus propiedades, que es información privada. Toda esa información consta en registros públicos, todos tenemos acceso a esa información, qué carta notarial me vas a hacer llegar”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “por tonterías, no pues, no perdamos nuestros tiempos. Anda a terapia, a hacer yoga, has meditación para tener control sobre tus emociones”.

Yiddá Eslava agrede verbalmente a periodista de América Hoy

¡Le dijo de todo! En la reciente emisión de “América Hoy”, se presentaron audios que revelaron un tenso enfrentamiento entre Yiddá Esalava y una reportera.

En estos audios, la actriz se muestra visiblemente alterada, dirigiéndole gritos e insultos a la reportera, a quien acusa de haber filtrado conversaciones sobre las negociaciones que mantenía con su expareja, Julián Zucchi.

“Verónica cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? Cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... “, expresó Yiddá muy molesta.

Luego continuó con: “¿qué mier.. les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas, jamás (...) que eres una irresponsable y una hija de su m...”.