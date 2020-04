Pedro Suárez Vértiz decidió resaltar que trabajo que hace el programa de Magaly Medina durante al cuarentena debido a la propagación del coronavirus o covid-19.

“Magaly Medina durante su larga trayectoria, logró crear un grupo de espionaje callejero que hoy convirtió su programa, en el lider denunciador de los infractores del toque de queda.Lo que verán a continuación, no lo he visto ni en Día D, Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, Juliana, Sigrid o Federico Salazar. Lo vi en Magaly y me quedé helado”, escribió Pedro Suárez Vértiz, aplaudiendo el trabajo que hacen los “urracos”.

En ese sentido, Pedro Suárez Vértiz decidió aplaudir a la periodista y a todo su equipo de trabajo. “Felicitaciones a la urraca y urracos por el excelente trabajo de campo en las calles de Lima. Ahora entiendo porque tenemos semejante cantidad de contagiados.Gracias Magaly por quitarme la venda de los ojos. Somos unos irresponsables”.

