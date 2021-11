La periodista Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel luego de que la última compartiera una foto en una mototaxi con un mensaje motivacional.

Magaly Medina no tuvo reparos en despotricar contra Gisela Valcárcel y su intención de ser una persona inspiradora.

“La ociosidad hace cosas tremendas y se ha querido poner creativa para sus fotos de Instagram. Se ha tomado una foto en un mototaxi, según ella con un mensaje inspirador, motivacional”.

Seguidamente dejó en claro que Gisela Valcárcel posa en una mototaxi cuando ni siquiera se desplaza en una. “Posa en un mototaxi cuando ella jamás se ha desplazado en un mototaxi, cuando a ella toda la vida la hemos visto desplazarse en su auto Mercedes Benz, que es una marca que usa hace muchos años”.

Además, Magaly Medina le pidió mostrarse tal como es y eso tiene que ver con que tiene dinero y puede gastarse como le gusta.

“Ella desde que yo recuerdo siempre se ha desplazado en lujosos Mercedes Benz. No hay que ser hipócritas, tómate con el carro que tienes...nadie te va reclamar, te la ganaste. No me caes bien pero hay que reconocer que chambeas. Gástatelo como te da la gana”.

Finalmente, afiló su lengua para decirle: “La próxima mejor inspira con hechos muchos más reales. No eres lo que tienes y tú no tienes un mototaxi. Tu hipocresía ya es grandísima”.

TE PUEDE INTERESAR