La periodista Magaly Medina investigó al árabe Yaqoob Mubarak y descubrió que demostró que no es millonario y que en Baréin solo posee una tienda de chocolates.

Por eso, Magaly Medina cuestionó de dónde saca el dinero para regalar a la gente necesitada del norte del Perú.

“Ya lo hemos googleado un montón y no lo encontramos por ningún lado, solamente una tiendecita en Baréin. Aquí tenemos tiendas de chocolate mucho más grandes y los dueños de esas cadenas de chocolates no tiene tanto dinero para repartir”, dijo Magaly Medina.

Por ello, Magaly Medina dijo que se le debería investigar a Yaqoob Mubarak y el origen de sus ingresos.

“Se debería investigar de dónde saca el dinero, cuáles son esos negocios tan buenos que le permite (regalar) o lo que quiere aparentar ante el reino de Baréin para que de repente ellos le consigan el dinero y se lo den, como si fuera una pequeña ONG”, dijo la “urraca".

“Lo que nosotros queremos con las cuentas claras y las cosas claras, que no nos tomen por tontos, porque no hemos inventado las denuncias de las personas a las que les prometió algo y no les dio”, finalizó.

