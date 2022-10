Magaly Medina utilizó la última edición de su programa para pronunciarse sobre el estreno de Pilar Gasca en su cuenta de Onlyfans, asegurando que la actual pareja de Edwin Sierra estaría “estafando” a sus seguidores.

Y es que según el informe de “Magaly TV, la firme”, la modelo habría publicitado en sus redes sociales fotografías y videos inéditos para todos sus suscritores.

No obstante, el equipo de la popular ‘Urraca’ revelaría que este perfil sería una “estafa”, ya que las imágenes que coloca, son las mismas que se encuentran en Instagram, TikTok y hasta Google.

De acuerdo con la nota, las fotos serían tomadas por el propio Edwin Sierra cuando viajan a distintos destinos al interior y exterior del país. Asimismo, se debe pagar 35 dólares (S/ 140 soles aproximadamente) para acceder a este contenido.

“Es como Olenka Zimmerman, las mismas fotos que uno encuentra en Google, en Instagram, lo ha puesto en el Onlyfans. Así no se vale. Así no se juega... Por las puras sacaron dinero de la caja chica mis ‘Urracos’. No hay que jugar con la voluntad de los ‘mañosones’”, expresó indignada Magaly Medina.

