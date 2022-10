La empresaria Pilar Gasca, novia de Edwin Sierra, se mostró orgullosa por la acogida que ha tenido su cuenta de Onlyfans. Asimismo, respondió si planea seguir los pasos de Xoana González o Fátima Segovia, quienes publican contenido junto a sus respectivas parejas.

“Estoy superfeliz, he quedado gratamente sorprendida por la acogida y eso que llevo poquísimos días en la plataforma. La aceptación ha sido buena y aún no lo creo”, dijo Pilar Gasca al diario Trome.

Según Pilar Gasca, Edwin Sierra aprueba que tenga Onlyfans: “Me dice: ‘Cómo está la reina del Onlyfans?’ (risas). Edwin sabe el contenido que hay, sabe que es muy bonito y profesional. Me apoya en todo lo que hago porque también es un trabajo lo que estoy haciendo, pues tengo que hacer sesión de fotos, contratar fotógrafo, editor, invertir en ropa, trajes y toda la temática. Así que espero que la gente se siga suscribiendo para que puedan ver y disfrutar de todo el contenido que tengo en mi ‘Onlyfans’”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si planeaba seguir los pasos de Xoana González o Fátima Segovia, Pilar Gasca descartó rotundamente que tenga planes de publicar contenido con Edwin Sierra: “Totalmente descartado. Es algo que ni siquiera ha pasado por mi cabeza, ni pasará nunca”.

De otro lado, la empresaria reveló que no le han llegado propuestas indecentes por Onlyfans, pero sí por Instagram: “No, pero las propuestas llegan al Instagram, al Facebook, a cualquier lado o por medio de alguien. Siempre hay propuestas, pero mi única respuesta es no, tal como siempre lo he hecho y dicho. No me ofende ni me sorprende (las propuestas indecentes) porque a la mayoría de chicas que salen en televisión o influencers les llegan. En mi caso, soy una mujer correcta, no lo aceptaría nunca, tengo mi trabajo. Esas propuestas las tomo deportivamente, no tendría por qué enojarme”.





TE PUEDE INTERESAR