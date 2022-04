La modelo argentina Xoana González volvió a ser protagonista de todos los portales de espectáculo tras revelar que ha iniciado la construcción de una casa de campo frente al lago y un albergue para animales abandonados y todo gracias a su trabajo en la plataforma para adultos “OnlyFans”.

Si bien es cierto, muchos felicitaron a la estrella porno por sus logros, hubo algunas personas que criticaron el trabajo que realiza Xoana y su esposo en la mencionada red social.

“Qué pena esa familia. Están dominados por el diablo y el dinero. Las consecuencias vendrán después. El marido se enfermará de próstata y ella, de tantas cirugías en su parte íntima, se le caerá a pedazos. Tan solo por ganar dinero, habiendo tantos trabajos”. fue el comentario de una cibernauta.

Xoana González defiende su trabajo en OnlyFans

En sus redes sociales, Xoana Gonzáles se mostró tranquila y se tomó con humor los cuestionamientos de su detractora y no dudó en responderle.

“No puedo más. Estoy llorando de la risa con la parte que tira maldición, ¡hasta creo que la amo! Me hizo el día”, expresó la gaucha.

Foto: (Facebook/Xoana González).

“¡Se me rié el c*** en arameo! ¡Dios es amor y nosotros nos amamos en cada video! Quizás nunca viste porno y muchos piensan que sigue el de antes, cavernícola, y ¡puede ser romántico y con amor! ¿Nos tira maldición tipo bruja? ¡Está esto chequeado! ¡Señora, la medicación! Pero, por favor, siga escribiendo que me meo de la risa”, agregó.

