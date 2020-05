La conductora Magaly Medina no fue ajena a los insultos que ha venido recibiendo en los últimos días por parte de personas que defienden al millonario árabe Yaqoob Mubarak.

“Aquí nadie me calla, denunciamos lo que haya que denunciar. A algunas personas no les gusta que esté hablando de Yaqoob Murabak porque claro el señor va, les da unos cuantos víveres, todo el mundo le gusta que los peruanitos esten con manos de limosnero, pidiéndole cosas. Y este señor viene, trae sus cámaras y hace su campaña ¿para qué?, no sabemos qué otros negocios adicionales está haciendo en Perú y haciéndose una fama de angelito”, dijo.

La 'urraca' dijo que está curtida y, por el contrario, seguirá investigando a Yaqoob.

“Sin embargo, veo que en mis redes sociales, la gente comienza a insultarme y a decirme que por qué le hablo así, que soy una mala, una bruja, una tal por cual”, añadió.

No solo eso, Magaly habló de política y señaló que los peruanos nos merecemos los presidentes corruptos que hemos tenido.

“Yo investigo y saco los trapos sucios de quien me parezca conveniente. Este es un país donde por eso es que nos gusta los corruptos, porque no importa, el que robe menos es el mejor, esa es nuestra política, así funcionamos los peruanos lamentablemente, la gran mayoría, por eso tenemos los presidentes que nos merecemos por eso tenemos tanto ratero en todos lados y no hay que perdonar eso. Pueden insultar todo lo que quieran de Yaqoob Mubarak, pero si le sigo encontrando las cosas sucias se las sacaré, así no les guste”, finalizó.

