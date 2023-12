La popular “Urraca”, Magaly Medina, preocupó a sus seguidores y televidentes al ausentarse de la última emisión de su programa, el viernes 1 de diciembre, pues al parecer no la está pasando bien.

La conductora de ATV reveló en sus redes sociales que se había sometido a análisis médicos pues no se sentía bien de salud. Por ello, el viernes emitieron la edición de su programa del martes 28 de noviembre.

“Desde ayer me siento bastante maluca, aunque de repente no se me nota. Me han hecho análisis hoy día en la tarde para ver qué es lo que tengo porque tengo un decaimiento general”, comenzó diciendo la periodista a través de sus historias de Instagram.

La conductora también comentó que no estaba segura de aparecer en vivo en su programa, pero que estaría informándolo a través de sus redes sociales.

“Arrastro mi cuerpo a donde vaya, no sé cómo he grabado un poco para redes”, sostuvo.

Compromisos

Magaly Medina también contó a sus seguidores que el viernes por la tarde se estaba arreglando porque tenía que cumplir un compromiso con el programa argentino LAM, pero en ese momento no se sentía bien.

“He tenido que venir porque tengo que cumplir con LAM, quedé con ellos que me enlazaba a las seis de la tarde, pero no me siento bien de salud. No sé cuáles serán los resultados de los análisis y no sé cómo lo he hecho [programas anteriores]”, informó Medina.

Aunque la pelirroja no se ha vuelto a pronunciar sobre su estado de salud y se desconoce si este lunes aparecerá en vivo en su programa “Magaly TV: La Firme”.

El último programa en vivo en el que la conductora Magaly Medina salió al aire fue el jueves 30 de noviembre, a las 9:45 p.m.