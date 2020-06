La periodista de espectáculos, Magaly Medina, volvió a referirse, fiel a su estilo, a la conductora Gisela Valcárcel, a quien tildó de “Cantinflas” por las ultimas transmisiones en vivo que ha hecho en sus redes sociales en plena cuarentena.

La popular ‘Urraca’ no dudó ni un segundo en burlarse de las palabras de la ‘Señito’, quien invitaba a sus seguidores a reflexionar en este complicado momento que atravesamos a causa de la propagación del coronavirus.

“Si quiere divertirse un rato, aquí le presento a mi best friend. Tómelo con ironía por favor, no es literal, ella jamás será mi mejor amiga, nunca no empatamos, no hay forma, no nos entendemos. Y de verdad tiene un estilo que la veo y me dan ganas de llorar”, aseguró.

Asimismo, la figura de ATV asegura que Valcárcel no es “coherente” con los consejos que le da a su público.

“Como se nota que estás en casa recién, que recién te das cuenta que te falta sartenes. Esta mujer ya no sabe qué va a hablar. Dijo sobre la sopa de lentejas, un plato rico y económico, pero ella dijo que tiene que conseguir queso parmesano o queso mozzarella. Entonces, ¿de qué se trata su consejo?", mencionó entre risas.

