Magaly Medina se puso la mano al corazón, y otra en el bolsillo, para llevar más de 12 toneladas de alimentos para 600 familias del AA.HH. María de los Ángeles de la Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo.

Y aunque llevó cámaras de televisión “para taparle la boca a los malintencionados” y mostrar su ayuda social, la popular ‘Urraca', dijo esperar que más personajes públicos se sumen a esta iniciativa.

“Es necesario poner el ejemplo, como personaje público, meter la mano a mi bolsillo y decir,’ a mi la vida me ha tratado bien, quiero devolver un poco y seguir de ejemplo para que otros hagan lo mismo’”, comentó a ‘Día D'.

Magaly Medina contó que todos los días veo en los noticiero a mujeres haciendo su olla común, por lo que decidió colaborar con 600 familias.

“El Perú se está muriendo de hambre. Estas 12 toneladas, que pueden parece un montón, pero al menos aliviará el hambre unas semanas. Sé que no podemos ayudar a todos, pero si podemos dar a 600 familias y que tenga una semana asegurada, nos vamos a sentir contentos”.

SE QUIEBRA

“¿Qué fue lo que más te ha golpeado?”, le preguntaron a la periodista de espectáculos y ella recordó lo siguiente:

“Al inicio de esta pandemia murió una prima muy querida, se murió de un día para otro, ni siquiera pudimos ir a un cementerio a enterrarla, fue doloroso, fue chocante. Mirar que la gente se muere de hambre (es lo que más me ha golpeado) y ver cómo nuestros abuelitos se están muriendo y ver que la gente se está muriendo porque no tienen dinero”.

“Que mi papá o mi suegro porque no hay una cama UCI (se muera) para nosotros los ancianos no son personas desechables, me gustaría que tenga una cama UCI el día que se ponga mal”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR