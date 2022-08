Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las recientes declaraciones que dio Sofía Franco en el programa “En boca de todos”, donde aseguró que lleva una muy buena relación con Álvaro Paz de la Barra, quien recientemente fue captado muy cariñosito con la modelo Jamila Dahabreh.

Y es que la popular ‘Urraca’ volvió a reafirmar que los viajes que realiza la exconductora de televisión a México, son pagados por el alcalde de La Molina para que “siga haciendo de las suyas sin tener a la esposa al lado”.

“Ella está feliz de la vida, dice que su relación ha madurado. Debe ser parte del trato que tendría con su esposo, porque cuando pasó todo el escándalo, ella no tenía trabajo, tenía una dependencia económica... Ahora, ¿Quién paga los viajes, su estadía, la agencia que le hace casting? Eso es caro. Gran parte de sus problemas de dependencia emocional era que ella no tenía ingresos, y que nos pidió a nosotros en su momento y lo hizo públicamente, trabajo, para terminar esa relación”, comenzó diciendo.

“Si alguien me paga la estadía allá, me iría feliz de la vida. ¿Quién mantiene esos días mientras tú no tienes trabajo? Vivir en México no es barato y ella vive con el niño. A mi que no me diga que eso le cayó del cielo. En lugar de ella, yo estaría avergonzada”, agregó la figura de ATV bastante indignada.

Por último, Medina señaló que lo único que podría sentir por Sofía Franco es lástima, pues no se valoraría como mujer. “Dejemos a la pobre Sofía, porque me parece una pobre mujer... Yo le tengo un poco de lástima, porque su situación no debe de ser fácil, pero en fin, allá ella y sus problemas”, sentenció.

