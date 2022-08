Julio ‘Coyote ' Rivera tiene mucho que aclarar ahora que quedó al descubierto su infidelidad en un karaoke de Miraflores, donde fue captado besando a una desconocida mujer, mientras tomaban unos tragos.

Recordemos que el hermano de Paolo Guerrero está casado desde hace 13 años con Lorena Cárdenas, quien es engreída de Doña Peta.

El programa ‘Amor y Fuego’ logró comunicarse con el exfutbolista de la Selección Peruana, tras el ampay que salió en ‘Magaly TV La Firme’. Aunque no se sabe si le preguntaron por los besos que se dio con una mujer que no es su esposa.

El ‘Coyote’ aceptó que estuvo con unas “amigas”:

“Yo me he ido a un karaoke, realmente yo no puedo tomar (porque)tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas, es cierto” , se le escucha en el audio. Las declaraciones completas se difundirán este 2 de agosto.

