Los últimos dos ampays que remecieron el 2022, fueron protagonizados por Melissa Paredes y Aldo Miyashiro, pero la voz que adelantaba lo que se venía, logró enganchar a los fans del chisme, sin embargo, el narrador ya no trabaja con la ‘urraca’ y la nueva voz del “ampay” no logra convencer a los cibernautas.

“Falta ponerle más emoción”, “Ese narrador no emociona como el otro”, “Magaly cambia de narrador urgente”, “No pasa nada con esa voz en off”, fueron algunas de las críticas que no se fijaron en el nuevo ampayado, sino en la voz del adelanto.

“Hoy en Magaly TV La Firme, ampay, jugador histórico, baila, goza y se besa con una mujer que no es su esposa y todo en una noche de karaoke”, fue el texto que leyó la nueva voz del “Ampay” que no logró convencer a más de un seguidor de la ‘urraca’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo considera extraña la llamada de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba

Ethel Pozo habla sobre caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba