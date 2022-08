Este lunes 1 de agosto de 2022, en el programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González tildó de “huachafa” y “exhibicionista” a Magaly Medina por las lujosas vacaciones que tuvo junto a su esposo Alfredo Zambrano en Estados Unidos.

Inicialmente, Gigi Mitre dio su opinión sobre la ‘urraca’: “Mientras más ostentas, me parece que se ve menos fino, menos elegante, esa es mi opinión. Yo entiendo que le guste, ella nunca lo ha ocultado, ella siempre cuenta que le gustan las carteras y bien por ello, pero creo que ostentar le quita hasta la elegancia”.

“No puedo estar más de acuerdo contigo, se ha convertido en todo lo que ha criticado siempre. Es más, yo no veo a Gisela teniendo 40... si Magaly tiene 5, Gisela tiene 25, entonces no veo a Gisela, a la que tanto se le criticaba exhibiendo su vida, su riqueza, más bien te trata de llorar la miseria que no tiene y hacerse la que necesita préstamos cuando no los necesita, ‘farisela’ hasta la muerte”, dijo Rodrigo González.

‘Peluchín’ aseguró que Magaly Medina siempre critica cuando otros presumen: “Cuando lo hace otro, lo critica y se le va encima con todo, pero cuando lo hace ella, ella ha encontrado el motivo perfecto de decir que -y es admirable, por supuesto, como todas las personas que han salido de abajo, han ido detrás de sus sueños y los han conseguido- que ella está muy orgullosa de su historia de superación, de una persona provinciana que salió adelante y con estudios inconclusos ha podido llegar a ser una de las periodistas -porque lo ejerce aunque no haya terminado la carrera- más queridas y respetadas de nuestro país, influyente también”.

“Eso le ha costado trabajo, eso le ha costado esfuerzo, eso le ha costado la dedicación y la pasión que las personas como ella le ponemos a lo que hacemos”, reconoció Rodrigo González, pero dejó entrever que solo utiliza esto como excusa: “Esa necesidad de estar contando, ni a Gisela en su época de mayor exhibicionismo, lo vi haciéndolo. Esa historia de superación ella la utiliza, la maquilla para hacer exhibicionismo huachafo, del puro y duro”.

“Eso me parece huachafería, me parece huachafada, poco fina, me parece un exceso de exhibicionismo (...) para mí esto no es ‘comparto con mis seguidores lo bien que la vida me ha tratado, lo bien que la vida ahora me retribuye mi esfuerzo’. Eso es exhibicionismo y huachafería, que si fuera otro estoy seguro que lo diría, es ‘chibolina’”, manifestó.

Fuente: Willax Televisión

