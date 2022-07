La tarde de este jueves 28 de julio, Rodrigo González no tuvo piedad del presidente de la República, Pedro Castillo, y arremetió con todo contra él. El conductor de ‘Amor y Fuego’ indicó que siente vergüenza del jefe de Estado.

El popular ‘Peluchín’ calificó de gentuza a Castillo Terrones y lamentó la situación que afronta el país a manos del profesor chotano, quien viene siendo vinculado en varios casos de corrupción.

“Es realmente vergonzoso y lamentable, nosotros tratamos de tomarlo con humor porque para eso estamos aquí para entretenerlos siempre. De verdad, que es vergonzoso, yo amo profundamente el lugar donde yo he nacido, amo mi país, me encanta ser peruano, siento que tengo mucha suerte de haber nacido aquí (...) Me da tanta pena, tanta rabia, me da tanta mezcla de sentimientos ver a mi país en manos de esta gentuza porque eso es lo que es, gente que sin preparación alguna, gente que ha entrado a dejar de ser pobre en un país rico, pero no a pensar en esa gente que le ofreció y le vio tanto la cara”, comentó Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

“Realmente para mí es algo incalificable lo que estamos viviendo, viendo, presenciando y aceptando hoy por hoy”, agregó.

Por su parte, Gigi Mitre dijo: “Bueno, lamentablemente es el presidente del Perú, es lo que hay y esperemos que las cosas cambien, no sé como, porque estamos esperando que pasen los días y ver como se termina esto”.

