Talía Azcárate, periodista deportiva de Latina TV, arremetió en redes sociales contra el presidente Pedro Castillo luego que este enumerara los supuestos logros de su gestión y criticara a los medios de comunicación por no reconocer los aciertos del Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, la comentarista ironizó sobre las palabras del mandatario de la Nación e hizo una curiosa comparación.

“Somos la Suiza de Latinoamérica y no nos hemos dado cuenta”, ironizó Talía Azcarate en su plataforma social.

Somos la Suiza de Latinoamérica y no nos hemos dado cuenta. — Talía Azcárate (@taliaazcarate) July 28, 2022

¿Qué dijo Pedro Castillo sobre los logros de su gobierno?

“Nada de esto se propala. Si se presenta la información, no existe la mínima ni la real valoración del impacto de estos hechos, porque a los medios, empeñados en desestabilizar al Gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas, porque no las van a encontrar”, expresó el jefe de Estado durante su discurso presidencial.

