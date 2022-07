La bailarina argentina Belén Estévez opinó sobre la situación que vive Greissy Ortega, quien se encuentra en un albergue de Estados Unidos con sus tres hijos tras cruzar la frontera de forma indocumentada. La colombiana puso en peligro la vida de sus pequeños, así lo reveló su hermano el ‘parcero’ Juan Carlos Ulloa.

“A mi no siempre me fue bien, hubieron momentos buenos, pero he vivido tiempos muy difíciles, a veces las oportunidades no llegan sino que tenemos que salir a buscarlas. Sobre Greissy no puedo opinar porque desconozco su vida familiar. Imagino que ella en este momento está haciendo lo que cree que es más conveniente para su familia”, comentó a El Popular.

Según trascendió en las últimas horas, la hermana de Milena Zárate habría viajado de ilegal al país del norte por celos y es que su esposo Ítalo Villaseca se encuentra en tierras gringas desde mayo.

“Cuando me case te respondo jaja, pero si tuviera hijos, estoy segura que ellos serían mi prioridad, no mi marido”, cuestionó Belén Estévez.

TE PUEDE INTERESAR