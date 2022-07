Terrible momento. Shirley Cherres, recordada exporrista del Sport Boys, contó en una entrevista con el youtuber Carlos Orozco que fue víctima de violación sexual y que fue secuestrada 13 días por su expareja José Manuel Pando García. La modelo reveló que intentó quitarse la vida a causa de la depresión que esta pesadilla le provocó.

Entre lágrimas, Shirley Cherres mencionó detalles del infierno que tuvo que vivir al lado de su expareja y consideró que la sentencia contra su agresor fue una ‘burla’.

“Él me secuestró 13 días y digo secuestro porque fue en contra de mi voluntad. Fueron 13 días donde me golpeó, me violó, donde hizo todo lo que quiso conmigo. Grite y llore. (…) Nunca me dejó huellas en el rostro, pero sí en todo el cuerpo. Él manejaba mi celular y enviaba fotos a mi hermana y a la prensa haciendo ver como si yo estuviera feliz con él y no era así”, contó muy acongojada.

“Lo que me decía que era que salte del séptimo piso, que me tire. A mí me enfermaba psicológicamente, ¿cómo? Yo dormía y de pronto me golpean así en la espalda fuerte y volteaba, y el cuchillo estaba en mi cara. Yo lo único que hacía era llorar, llorar y llorar”, agregó.

Asimismo, la influencer denunció no haber recibido ayuda de la policía. “Yo lloraba de cólera e impotencia. (…) Pasar médico legista es estar desnuda, tienes que estar desnuda y que te revisen por todos lados. Para mí era la vergüenza más horrible que he podido sentir”, expresó.

“Yo estoy destruida por dentro, terminé muy mal con esta situación. Es más, en febrero, yo intenté quitarme la vida. Terminé con ataques de pánico, con depresión. En febrero, yo me corté las venas porque ahí fue cuando me enteré de la pena que le iban a dar”, dijo.

José Manuel Pando García fue condenado a un año y cinco meses de pena privativa de libertad. Además, deberá pagar 5.000 soles de reparación civil.

