Tremendo roche. Shirley Cherres estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en consultarle por qué “abusaba” de los filtros en sus distintas redes sociales.

Y es que la popular ‘Urraca’ señaló que la exporrista del Sport Boys realizaba esta acción para que su cara se vea sin ninguna arruga, pero perdiendo total naturalidad.

“¿Por qué usas filtro si no necesitas? Acá estas sin filtro, solo bien iluminada (…) Pareces un E.T.”, comenzó diciendo la conductora de ATV. Frente a ello, Shirley reconoció que a veces su frente se ve muy grande. “Ahora me puedes ver, mírame, mírame”, agregó.

Por otra parte, Magaly Medina le consultó a Cherres si más adelante se animaría a realizar el contenido que hace Xoana González y la ‘Chuecona’ en OnlyFans.

“Yo lo dejé tres semanas (el OnlyFans) porque todos me pedían por... No, lo mío es sexy, sensual, pero no va haber una foto donde me veas destapada abajo o arriba, no necesito llegar a esos límites”, comentó tajantemente.

