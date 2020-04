Magaly Medina comentó que Yahaira Plasencia por fin tendría motivos para celebrar, pues Jefferson Farfán finalmente admitió que se encuentra pasando la cuarentena con ella luego de pasar por muchas “pruebas”.

Durante su programa, la periodista comentó que tanto Jefferson Farfán como Paolo Guerrero son hombres que ponen a “prueba" a sus parejas antes de hacerles el supuesto “honor” de oficializarlas públicamente:

”Son sus 26 años (de Yahaira), que por lo menos esta vez sí merece celebración... Porque después de tanto, después que ha estado haciendo méritos incansables, uno tras otro, porque estos ‘compadres’, Jefferson y Paolo, son ambos bastante machistas y ambos creen en los “procesos”; que una persona que está a su lado tiene que pasar por ciertas pruebas, por ciertos test, hasta que por fin ellos les hagan el “honor” de decirles novias, les hagan el “honor” de llevarlas del brazo, les hagan el “honor” de oficializarlas".

En ese sentido, Magaly Medina dijo no entender por qué Alondra García Miró y Yahaira Plasencia aceptarían este trato: “De verdad qué poca autoestima o no sé pues, pensarán que están con el rey de Arabia Saudí, no lo sé cuál sea el pensamiento de Alondra o Yahaira”.

